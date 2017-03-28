دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، إن هناك جهات تنحاز إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" ضد القوات الأمنية العراقية، وذلك في تعليق على مقتل 112 مدنيا غرب الموصل.

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ونقل تلفزيون العراقية على لسان العبادي تأكيده "التزام القوات الامنية بجميع صنوفها بتحرير الانسان قبل الارض وأن البعض يحاول الانحياز الى داعش ويوجه الاتهامات الى القوات الأمنية،" مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء تطرق الى قتل المدنيين الابرياء من قبل داعش،"

وحول مشاركة بلاده بالقمة العربية بالعاصمة الأردنية، عمّان، قال العبادي: "العراق سيقدم رؤيته خلال القمة العربية بشأن ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربية، وأن العراق يمكن أن يكون له دورا مهماً لإرساء الامن والاستقرار في المنطقة."