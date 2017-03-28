دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استقبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة عمّان، حيث أقيم عرض عسكري ترحيبا بالضيف السعودي تخلله إلقاء قصيدة "بدلالات قوية" وفقا لما تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على وقوف الأردن إلى جانب السعودية.

وجاء في القصيدة التي ألقاها شاعران أردنيان خلال العرض العسكري، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السعودية: "غزتنا أفكار مسمومة تشب النار وقادة.. خوارج نهجها يشبه خوارج من قتل عثمان.. تكفر من يخالفها وعلى التخريب معتادة.. تخالف منهج السنة وتتبع مجرم شيطان.. يحلل ذبحنا بفكر عقيم وللكفر قاده.."

وتابع الشاعران بالقول: "على الموت الحمر مقبل قليل الحظ والخوان.. يحسب أن العرب دخنة تهاب حصان طروادة.. هبيل الراي ما يدري دشوش الروس في نجران.. فرك خشم الكبير ورد كيد المعتدي خسران.. سقاه الذل والخيبة وشرد جيشه وباده.. عطاهم درس عنوانه مليك بصدره القرآن على سنة رسول الله تقلد عقده قلاده.."