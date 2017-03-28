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عمان، الأردن (CNN)—قال رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية بالسلطة الوطنية الفلسطينية إن من يتوقع بأن محمود عباس سيطرح أفكارا جديدة حول مبادرة السلام العربية خلال كلمته بقمة عمّان، الأربعاء، فهذا غير صحيح، لافتا إلى أن هناك التزام بالمبادرة التي طرحت في القمة العربية بالعاصمة اللبنانية، بيروت، العام 2002.