رياض المالكي: ملتزمون بمبادرة السلام كما جاءت بقمة 2002
رياض المالكي: ملتزمون بمبادرة سلام قمة بيروت
الشرق الأوسط هديل غبون، عمان، الأردن
آخر تحديث منذ ساعة و48 دقيقة.
1:54
عمان، الأردن (CNN)—قال رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية بالسلطة الوطنية الفلسطينية إن من يتوقع بأن محمود عباس سيطرح أفكارا جديدة حول مبادرة السلام العربية خلال كلمته بقمة عمّان، الأربعاء، فهذا غير صحيح، لافتا إلى أن هناك التزام بالمبادرة التي طرحت في القمة العربية بالعاصمة اللبنانية، بيروت، العام 2002.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.