رياض المالكي: ملتزمون بمبادرة السلام كما جاءت بقمة 2002

رياض المالكي: ملتزمون بمبادرة سلام قمة بيروت

الشرق الأوسط هديل غبون، عمان، الأردن
آخر تحديث منذ ساعة و48 دقيقة.
الأردنعمانمفاوضات السلامإسرائيلالسلطة الوطنية الفلسطينية
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عمان، الأردن (CNN)—قال رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية بالسلطة الوطنية الفلسطينية إن من يتوقع بأن محمود عباس سيطرح أفكارا جديدة حول مبادرة السلام العربية خلال كلمته بقمة عمّان، الأربعاء، فهذا غير صحيح، لافتا إلى أن هناك التزام بالمبادرة التي طرحت في القمة العربية بالعاصمة اللبنانية، بيروت، العام 2002.

الأردنعمانمفاوضات السلامإسرائيلالسلطة الوطنية الفلسطينية