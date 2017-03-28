واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الجنرال ستيفن تاونسيند، قائد تحالف العزم التام ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" إن مقتل المدنيين في الموصل بغارة أمريكية هو أمر محتمل.

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جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به تاونسيند، حيث قال: "هناك تحقيق جار حاليا، ولكن المعطيات الأولية تشير إلى تنفيذنا لغارة في تلك المنطقة، كان هناك عدد من الغارات في تلك المنطقة وعليه هل نتحمل مسؤولية ذلك؟ نعم أعتقد أن ذلك محتمل."

وتابع قائلا: "ما أقصده بأن ذلك محتمل هو إن لم ننفذ غارات في تلك المنطقة فسأقول لكم إنه لا يوجد احتمال، ولكن حقيقة أننا نفذنا غارات هناك يعني بأن هناك احتمال بأننا قمنا بذلك."

ويشار إلى أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة اعترفت بقيامها بضربات جوية يوم 17 مارس/آذار في الموصل موجهة ضد تنظيم "داعش"، وقد أعلن التحالف عن قيامه بتحقيق حول الأنباء التي تحدثت عن مسؤوليته في وقوع 112 قتيلا جرّاء الضربات الجوية.