على الأرض من الموصل.. دمار في منطقة مكتظة بالسكان

على الأرض من الموصل.. دمار في منطقة مكتظة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و6 دقائق.
العراقالموصلداعش
1:05

فيديو من غرب الموصل، يظهر حجم الدمار الذي تعرضت له المدينة بسبب المعارك.

الموصل، العراق (CNN)-- كبيرة مراسلي CNN الدوليين أروى ديمون تنقل لنا الصورة من غرب الموصل، حيث تستمر المعارك لاستعادة المدينة من قبضة داعش.

العراقالموصلداعش