الموصل، العراق (CNN)-- كبيرة مراسلي CNN الدوليين أروى ديمون تنقل لنا الصورة من غرب الموصل، حيث تستمر المعارك لاستعادة المدينة من قبضة داعش.
على الأرض من الموصل.. دمار في منطقة مكتظة بالسكان
على الأرض من الموصل.. دمار في منطقة مكتظة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و6 دقائق.
1:05
فيديو من غرب الموصل، يظهر حجم الدمار الذي تعرضت له المدينة بسبب المعارك.
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