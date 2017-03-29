عدسة CNN تنقل مشاهد الدمار في غرب الموصل

عدسة CNN تنقل مشاهد الدمار في غرب الموصل

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
الموصلالعراقحرب داعشالجيش العراقي
2:15

هذا هو الدمار الذي حل بأحد أحياء غرب الموصل.

(CNN)— مراسلة CNN ، أروى دايمون، تُظهر المخاطر والتحديات التي تواجه المدنيين في أعقاب المعركة لتحرير غرب الموصل من تنظيم "داعش".

الموصلالعراقحرب داعشالجيش العراقي