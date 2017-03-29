(CNN)— مراسلة CNN ، أروى دايمون، تُظهر المخاطر والتحديات التي تواجه المدنيين في أعقاب المعركة لتحرير غرب الموصل من تنظيم "داعش".
عدسة CNN تنقل مشاهد الدمار في غرب الموصل
عدسة CNN تنقل مشاهد الدمار في غرب الموصل
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
2:15
هذا هو الدمار الذي حل بأحد أحياء غرب الموصل.
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