دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكّدت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن رئيس الجمهورية اللبناينة ميشال عون بخير وسيلقي كلمة لبنان في القمة العربية المنعقدة في الأردن.

وقد تعرّض عون لموقف محرج للغاية حيث تعثر وسقط بقوة على الأرض لحظة دخوله القاعة لالتقاط صورة تذكارية مع الزعماء بحسب ما ظهر في مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.

وكان ميشال عون قد وصل إلى مقر القمة العربية في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، حيث كان في استقباله الملك عبدالله.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.