دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش القمة العربية في الأردن، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور توتر في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، في بيان، أن الملك سلمان وجه الدعوة للرئيس المصري للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، والسيسي رحب بالدعوة. كما أعلن يوسف أن الملك سلمان "وعد بزيارة مصر في القريب العاجل" بناء على الدعوة التي وجهها له السيسي.

وأوضح يوسف أن "الاجتماع تناول مختلف جوانب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أكد الزعيمان حرصهما على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التي تواجه البلدين". وقال: "كما أكد الزعيمان أهمية دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما يعكس متانة وقوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ".

وأضاف أن "اللقاء شهد كذلك التباحث بشأن الموضوعات المطروحة على القمة العربية، حيث أعرب الزعيمان عن تطلعهما لخروج القمة بقرارات عملية ومؤثرة ترقى لمستوى التحديات التي تواجه الأمة العربية، وأشارا في هذا الصدد إلى حرصهما على التنسيق المشترك ومع كافة الدول العربية لمتابعة وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من قرارات وآليات للتعامل مع التحديات والأزمات التي تمر بها الدول العربية والمنطقة".