دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شبه وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"اللص المسلح"، قائلا إنه من الأفضل للأمريكيين مغادرة المنطقة وعدم خلق المتاعب لدولها.

وقال دهقان: "ماذا يفعل الأمريكيون في الخليج الفارسي؟ من الافضل لهم أن يغادروا هذه المنطقة وألا يخلقوا المتاعب لدولها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ووكالة "تسنيم".

وأضاف: "هل من المقبول أن يدخل لص مسلح إلى بيت ما ومن ثم يتوقع أن يفرشوا له السجاد الأحمر؟ هذه من قضايا الجاهلية الحديثة في القرن الحادي والعشرين".