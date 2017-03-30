دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شبه وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"اللص المسلح"، قائلا إنه من الأفضل للأمريكيين مغادرة المنطقة وعدم خلق المتاعب لدولها.
وقال دهقان: "ماذا يفعل الأمريكيون في الخليج الفارسي؟ من الافضل لهم أن يغادروا هذه المنطقة وألا يخلقوا المتاعب لدولها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ووكالة "تسنيم".
وأضاف: "هل من المقبول أن يدخل لص مسلح إلى بيت ما ومن ثم يتوقع أن يفرشوا له السجاد الأحمر؟ هذه من قضايا الجاهلية الحديثة في القرن الحادي والعشرين".
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