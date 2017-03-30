دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، تصريحات وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، الأسبوع الماضي، عن أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كشف، خلال لقاء بينهما، في واشنطن، عن نية المملكة إلغاء ديون العراق.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، تعليقا على الخبر المنشور في موقع وزارة الخارجية العراقية وموقع الجعفري، الذي نسب للجبير كشفه نية المملكة إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق، عدم صحة ما جاء في الخبر.

وفي الوقت نفسه، شدد المصدر على "حرص المملكة على بناء أفضل العلاقات مع العراق، وتكثيف التواصل بين المسؤولين في البلدين وعلى أعلى المستويات"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأشار إلى اللقاء الذي تم بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، على هامش أعمال القمة العربية في الأردن.