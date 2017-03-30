دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، الخميس، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سوف يزور السعودية في أبريل/ نيسان المقبل، وذلك غداة أول لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والسيسي منذ ظهور توتر في العلاقات بين البلدين في أكتوبر/ الماضي.

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والتقى الملك سلمان والسيسي في الأردن على هامش القمة العربية، الأربعاء. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، في بيان، أن الملك سلمان وجه الدعوة للرئيس المصري للقيام بزيارة رسمية إلى السعودية، والسيسي رحب بالدعوة. كما أعلن يوسف أن الملك سلمان "وعد بزيارة مصر في القريب العاجل" بناء على الدعوة التي وجهها له السيسي.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر، قال السفير السعودي بالقاهرة إن "لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مميزاً، وسادته روح المحبة والأخوة والوئام"، وأضاف: "أكد الزعيمان على قوة العلاقات بين البلدين، ورسوخها على كافة المستويات الرسمية والشعبية".

وتابع قطان بالقول إن "الفترة المقبلة سوف تشهد ازدياد التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية"، معلنا أن زيارة الرئيس السيسي للمملكة ستكون في شهر أبريل المقبل، ووصفها بأنها "ستكون زيارة ميمونة".

ومن المقرر أن يزور السيسي الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الشهر المقبل، إذ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع الرئيس المصري في 3 أبريل. وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أنهما سيبحثان كيفية هزيمة تنظيم "داعش" وجهود تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.