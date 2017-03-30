أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الخميس، خلال زيارته إلى أنقرة، أن الولايات المتحدة وتركيا سوف تعملان معا لهزيمة تنظيم "داعش"، قائلا إن مصير الرئيس السوري بشار الأسد سوف يحدده الشعب السوري.

وأضاف تيلرسون أن الولايات المتحدة وتركيا "تبحثان إمكانية إنشاء مناطق آمنة في داخل سوريا تسمع بعودة هؤلاء الذين اضطروا للهرب من العنف"، وتابع أن محادثاته في تركيا "ركزت أيضا على بناء الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات التجارية".

وأكد وزير خارجية إدارة الرئيس دونالد ترامب أن أمريكا "تتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه تحرير مدينة الرقة من قبضة تنظيم داعش وعودتها إلى أهلها". وعن وضع الرئيس السوري، قال تيلرسون: "أعتقد أن وضع الأسد ومصيره على المدى الطويل سوف يحدده الشعب السوري".