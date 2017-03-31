باسم يوسف يعلق لـCNN على عدم خروج مظاهرات بعد الإفراج عن مبارك

باسم يوسف: مبارك حصل على رعاية الجيش

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و22 دقيقة.
باسم يوسفحسني مباركمصر
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هذا ما قاله باسم يوسف، الإعلامي المصري الساخر، عن الإفراج عن حسني مبارك. 

(CNN)— في مقابلة مع كبيرة مذيعي CNN، كريستيان أمانبور، تحدث باسم يوسف عن أسباب عدم تظاهر المصريين بعد الإفراج عن حسني مبارك. 

باسم يوسفحسني مباركمصر