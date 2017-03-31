(CNN)— في مقابلة مع كبيرة مذيعي CNN، كريستيان أمانبور، تحدث باسم يوسف عن أسباب عدم تظاهر المصريين بعد الإفراج عن حسني مبارك.
باسم يوسف يعلق لـCNN على عدم خروج مظاهرات بعد الإفراج عن مبارك
باسم يوسف: مبارك حصل على رعاية الجيش
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و22 دقيقة.
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هذا ما قاله باسم يوسف، الإعلامي المصري الساخر، عن الإفراج عن حسني مبارك.
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