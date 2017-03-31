دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب مسؤول أمريكي رفيع المستوى، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة، بالزيارة المقررة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين المقبل، مشيدا بـ"الخطوات الجريئة" التي اتخذها السيسي في عدة قضايا. وكشف المسؤول عن الطريقة التي ستتعامل بها إدارة ترامب مع السيسي بشأن عدة ملفات أبرزها حقوق الإنسان والمساعدات الاقتصادية وجماعة الإخوان المسلمين.

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وقال المسؤول، في بيان نشره البيت الأبيض، إن "ترامب متحمس لاستقبال السيسي في البيت الأبيض في 3 أبريل، ويريد استغلال الزيارة لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية والبناء على الروابط القوية التي أسسها الرئيسان عندما التقيا للمرة الأولى في نيويورك في سبتمبر الماضي".

وأضاف: "مصر واحدة من الركائز الأساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وشريك يعتمد عليه للولايات المتحدة منذ عقود. تواصل ترامب مع السيسي، بما فيها المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما في 23 يناير الماضي، أدى بالفعل إلى تحسين مستوى العلاقات ونأمل أن تؤدي الزيارة المقبلة إلى استمرار الزخم الإيجابي".

وتابع: "ترامب يسعى إلى التأكيد مجددا على التزام الولايات المتحدة العميق والمتزايد بأمن واستقرار ورخاء مصر. السيسي اتخذ عدة خطوات جريئة تجاه قضايا حساسة جدا منذ أن أصبح رئيسا في عام 2014، ودعا إلى إصلاح الخطاب الديني وأطلق إصلاحات اقتصادية تاريخية ويسعى إلى إعادة الدور القيادي لمصر في المنطقة، كما قاد حملة لهزيمة التهديد الإرهابي في سيناء".

وأوضح أن "الولايات المتحدة تريد دعم جهود السيسي في كل هذه المجالات. علاقتنا كان الأمن محركها التاريخي وسيظل أحد العناصر الأساسية. لقد تم بناء علاقات وثيقة بين الجيش الأمريكي والجيش المصري والعديد من الضباط المصريين حصلوا على تدريب في مؤسسات عسكرية أمريكية. ترامب يدعم أيضا طموح السيسي في تطوير مفهوم شامل لمحاربة الإرهاب من الجهود العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وقال: "لكن ترامب يريد أيضا زيادة التركيز على التعاون الاقتصادي والتجاري في علاقتنا الثنائية. بناء اقتصاد أكثر استقرارا وإنتاجا خطوة مهمة لضمان الاستقرار على المدى الطويل في مصر. ونريد أن نشير إلى أن الرئيس السيسي بدأ خطة إصلاحات اقتصادية ضرورية سوف تعزز قوة الاقتصاد المصري إذا تم تنفيذها بشكل كامل"، وأضاف: "نحن ندرك جيدا أن اللقاء المقبل بين ترامب والسيسي سيكون مجرد بداية لعملية طويلة لتطوير العلاقات التاريخية. ونشعر بالتفاؤل لأننا نسير في الاتجاه الصحيح والرئيس ترامب يتطلع لهذه الزيارة".

المساعدات وحقوق الإنسان

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان من المتوقع أن يقدم مساعدة اقتصادية كبيرة لمصر أو إذا كان يخطط لفتح قضية قمع حقوق الإنسان، قال المسؤول: "لدينا علاقة طويلة مع مصر تشمل المساعدات العسكرية والاقتصادية وهذا الدعم مستمر ونتوقع أنه سيستمر في المستقبل. نحن الآن نعمل على إعداد الميزانية وهذه المناقشات ما زالت جارية ولكننا سنحافظ على درجة كافية من الدعم".

وأضاف: "حقوق الإنسان دائما قضية مهمة للولايات المتحدة وتأتي في صدارة مناقشاتنا. ولكن أسلوبنا يعتمد على التعامل مع هذا القضايا الحساسة بشكل خاص وليس علانية ونعتقد أنها الطريقة الأكثر تأثيرا لتحقيق تقدم في هذه القضايا".

حقوق الإنسان وروسيا

وبسؤاله عما إذا كان ترامب سوف يناقش مع السيسي علاقة روسيا بمصر أو إذا كان لا يريد مناقشة ملف حقوق الإنسان بشكل علني حتى لا يدفع السيسي إلى التقرب أكثر من روسيا، قال المسؤول بالبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة ستبحث مع مصر عدة قضايا إقليمية ودولية، وروسيا بشكل واضح مهتمة بمصر. لا أريد استباق طبيعة المناقشات، ولكن سيتم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية". وأضاف أن "حقوق الإنسان قضية مهمة، وقد تحدثنا مع مصر بشأنها لعدة سنوات، وسوف نجد أفضل طريقة لمناقشة هذا الأمر ومعالجته".

الإخوان المسلمين

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة ترامب تناقش أو توصلت إلى قرار أم لا حول تصنيف الجماعة كـ "منظمة إرهابية" وإذا كان الرئيسان سيبحثان هذا الملف، قال المسؤول بالبيت الأبيض إن "ترامب مهتم بسماع وجهة نظر السيسي بشأن قضية الإخوان، التي جذبت الكثير من الاهتمام بشكل واضح. نحن وعدة دول أخرى لدينا قلق من أنشطة متعددة تمارسها جماعة الإخوان في المنطقة. وسيتم مناقشة ذلك بين الولايات المتحدة ومصر".

وبسؤاله مجددا عما إذا كان هناك قرار حول تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية، قال المسؤول: "لا أريد استباق أي عملية ثنائية أو داخلية بشأن هذه القضية. ولكن من المرجح أن نناقش ذلك مع مصر". وأضاف: "المحادثات ما زالت مستمرة داخل الإدارة الأمريكية".

آية حجازي

وعما إذا كان ترامب سيفتح ملف آية حجازي المعتقلة المصري التي تحمل الجنسية الأمريكية مع السيسي، قال المسؤول بالبيت الأبيض: "نحن ندرك جيدا قضية آية حجازي، وأرفع المسؤولين في الإدارة يفهمون موقفها. حماية المواطنين الأمريكيين في مصر وحول العالم أحد أهم الأولويات للرئيس ترامب وإدارته. سوف نناقش هذا مع مصر بطريقة نعتقد أنها سوف تزيد من فرص حل قضيتها بطريقة مرضية".

وبسؤاله عما إذا كان حديثه يعني أن مناقشة قضية آية حجازي لن تكون مع السيسي مباشرة، قال المسؤول: "سوف نجد أفضل طريقة لمناقشة هذه القضية مع الحكومة المصرية لزيادة فرص حل قضيتها بشكل إيجابي.