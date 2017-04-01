دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصفت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، محاولة الاعتداء على اللواء الركن، أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بالمحاولة اليائسة التي تهدف إلى تقويض الجهود لإيجاد حل سياسي في اليمن.

وزارة خارجية مملكة #البحرين تستنكر بشدة محاولة الاعتداء على اللواء أحمد عسيري من قبل مجموعة إرهابيين في مدينة لندن https://t.co/tFFd2gnGiv — وزارة الخارجية (@bahdiplomatic) April 1, 2017

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية على موقعها الرسمي، حيث ذكرت: "تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة محاولة الاعتداء الهمجية التي تعرض لها سعادة اللواء أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والمتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء يوم الخميس في مدينة لندن بالمملكة المتحدة من قبل مجموعة من الإرهابيين، والتي تندرج ضمن المحاولات البائسة لبعض الجهات لتقويض أي جهود سياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، والعمل على تأجيج الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ككل."

وأضاف البيان: "وإذ تشيد وزارة الخارجية بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها سعادة اللواء أحمد عسيري على مختلف الأصعدة العسكرية والإعلامية وفي كافة المحافل الدولية، فإنها تعرب عن تقديرها لتعاون الشرطة البريطانية وحرصها على التأكد من سلامته، والتصدي لمحاولة الاعتداء الآثمة."

ويذكر أن السفارة السعودية في العاصمة البريطانية، لندن، قالت في تعقيب على محاولة الهجوم: "تود السفارة التأكيد على سلامة اللواء احمد عسيري، الذي تعرض لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين.. تعرض اللواء لمحاولة اعتداء من متظاهرين كانوا يحاولون تعطيل مشاركته في ندوة المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن."