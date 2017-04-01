دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، على اتهامات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس لطهران بدعم الإرهاب، معتبرة أنه اختار "العنوان الخطأ" وتجاهل منشأ ومصادر جذور الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: "لا تعطوا العنوان الخطأ لجذور الارهاب ومصادره". وأضاف: "إيران ترى أن العنوان الخطأ لجذور الارهاب ومصادر دعمه المالي والأيديولوجي والعمل لحرف الرأي العام العالمي والدولي عن الجهات الحقيقة الداعمة للإرهاب، هو السبب في عدم فاعلية وعدم نجاح الإجراءات الدولية لمكافحة هذه الظاهرة".

وأضاف: "طالما تتجاهل بعض الدول وعلى رأسها أمريكا منشأ ومصادر الإرهاب والتطرف التكفيري- الوهابي وتشجع الجهات الداعمة له وتلجأ وبشكل مغرض ولأسباب سياسية لاتهام دول كإيران التي كانت ضحية الإرهاب على مدى العقود الأربعة الماضية، فلا يمكن أن نتوقع معالجة هذه الغدة الخبيثة أو القضاء عليها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتابع قاسمي بالقول إنه "بغض النظر عن اعترافات بعض المسؤولين الأمريكيين وتصريحات البعض منهم بشأن دور بلادهم في تشكيل الجماعات الإرهابية الخطرة كداعش والتي تحظى بأهمية بالغة بحد ذاتها، نريد أن نذكر هذا المسؤول الأمريكي بأن لو كانت بلاده عازمة حقا على مكافحة الإرهاب فمن الأفضل لها أن ترغم بعض حلفائها في المنطقة على وقف الدعم المالي والعقائدي واللوجستي للجماعات الإرهابية-التكفيرية وأن تكف عن اتهام الآخرين واللجوء إلى سياساتها الفاشلة في استخدام الإرهاب كأداة سياسية".