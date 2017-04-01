دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دافع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، عن قوات الحشد الشعبي الشيعية، متوعدا بقطع أي يد تنتقص من دور الحشد أو تحاول تشويه صورته، داعيا إلى عدم استغلاله في أمور سياسية.

وقال العبادي إن "العراق حقق الانتصارات بجهود أبناء شعبنا ووحدته التي هي سر قوتنا". وأضاف أن "العراق ولد اليوم بالانتصارات التي حققها بدماء الشهداء والبعض يحاول سرقة الفرحة" وتابع بالقول: "إننا نحاصر الدواعش في الجانب الأيمن للموصل وسننتصر عليهم".

وأكد العبادي أن "اليد التي تنتقص من حشدنا ستقطع لأنهم تطوعوا من أجل الدفاع عن العراق وأهله وبفتوى المرجعية الدينية لسماحة السيد علي السيستاني". وقال إنه "لا يجوز أن نستخدم الحشد وأبطاله لأمور سياسية وعلينا حمايته من الأيادي التي تشوّه سمعته"، وفقا لما نقله موقع رئيس الوزراء.

وأضاف العبادي أن "البعض يتحرك لكي ننسى الشرذمة التي قامت بالذبح من خلال النيل من أبطالنا في القوات المسلحة والعودة لنقطة الصفر"، وتابع: "لن نسمح بعودة من حرّض الناس على دخول داعش وهربوا وسكنوا الفنادق".