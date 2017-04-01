دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الدفاع المصرية، مقطع فيديو للتدريبات العسكرية المشتركة التي نفذتها القوات المصرية والإماراتية في بلد الأخير وحملت اسم "زايد2."

وقالت الدفاع المصرية في تعريفها لمقطع الفيديو: "تتويجًا للروابط التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات اختتمت فعاليات المناورة التعبوية المشتركة المصرية الإماراتية (زايد 2) والتي نفذت للمرة الثانية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وشاركت فيها عناصر من القوات البحرية والجوية والوحدات الخاصة ووحدات التدخل السريع وعدد من العناصر التخصصية من القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

وحاكت المناورات وفقا لمقطع الفيديو سيناريوهات عديدة من عمليات بحرية لصد سفن معادية وكشف وتدمير الغواصات إلى جانب تدريبات جوية لصد ودعم قوات برية خلال التقدم أمام القوات المعادية والسيطرة على مقار ومراكز للعدو.