دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبر وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، عن "أسفه" لمحاولة مهاجمة اللواء الركن، أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في العاصمة البريطانية، لندن، الأسبوع الماضي، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان.

وزير الخارجية البريطاني في اتصال هاتفي يعبر لـ #ولي_ولي_العهد عن أسفه لما تعرض له اللواء أحمد عسيري في لندن. pic.twitter.com/2PMKQReVWt — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 1, 2017

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في تقريرها: "عبر وزير الخارجية البريطاني خلال الاتصال عن أسفه لما تعرض له المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، المستشار العسكري لوزير الدفاع، اللواء أحمد عسيري، من اعتداء من متظاهرين في لندن أثناء مشاركته في إحدى الندوات، معبرا عن اهتمامه بما ستسفر عنه التحقيقات."

وأضاف تقرير الوكالة أن ولي ولي عهد السعودية "شكر وزير الخارجية البريطاني على اهتمامه، مؤكدا شرعية موقف التحالف في اليمن واستمرار إيصال الحقائق عن الوضع في اليمن للعالم."

ويذكر أن تود سفارة السعودية في بريطانيا نشرت تغريدات تعقيبا على الحادثة قالت فيها: "تود السفارة التأكيد على سلامة اللواء احمد عسيري، الذي تعرض لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين.. تعرض اللواء لمحاولة اعتداء من متظاهرين كانوا يحاولون تعطيل مشاركته في ندوة المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن."