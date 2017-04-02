دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي، صباح الأحد، من السيطرة على حريق شب في برج تابع لإعمار في قلب الإمارة، قيد الإنشاء، دون التبليغ عن وقوع إصابات للآن.

الدفاع المدني يسيطر على حريق ابراج فاونتين فيوز تحت الانشاء في داون تاون #دبي وجاري تبريد الموقع pic.twitter.com/K51KWse6Kt — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 2, 2017

ونشرت المكتب الإعلامي لحكومة دبي صورا من الموقع على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ذاكرا أن "الدفاع المدني يسيطر على حريق ابراج فاونتين فيوز تحت الانشاء في داون تاون دبي وجاري تبريد الموقع."

وحدات الإسعاف متواجدة في الموقع و لا يوجد بلاغ عن اي إصابات حتى اللحظة — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 2, 2017

وأضاف المكتب: "وحدات الإسعاف متواجدة في الموقع ولا يوجد بلاغ عن اي إصابات حتى اللحظة.. تم اغلاق الطرق المؤدية الى بوليفارد محمد من راشد تقاطع السينما وتحويل الشوارع الى الشارع العلوي.. تم إغلاق تقاطع رقم 7 المودي الى برج خليفة وتحويل حركة المرور للموظفين الى مواقف الأزياء."