واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال تحالف العزم التام ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في تقرير له السبت، إن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في غارات للتحالف يبلغ 229 شخصا على الأقل بسوريا، منذ بدء العمليات العام 2014.

بالفيديو: عدسة CNN على حاملة طائرات أمريكية تواجه داعش.. كيف تعمل هذه المدينة العائمة؟ 2:19

هذا العدد قد يرتفه بصورة كبيرة في حال أثبتت التحقيقات مسؤولية التحالف عن سقوط 112 مدنيا قتلى في غارة استهدفت مدينة الموصل، منصف مارس/ آذار الماضي.

من جهتها علقت روسيا على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال: "إن التصريحات السخيفة لممثلي البنتاغون التي تبرر سقوط ضحايا مدنيين بشكل جماعي جراء القصف الأميركي في العراق، تبين المستوى الحقيقي لتخطيط العمليات والأفضلية المزعومة للقنابل الذكية الأمريكية،" وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية.