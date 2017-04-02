دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دخلت المملكة العربية السعودية عالم تصنيع الطائرات، بعد رحلة تجريبية أجرتها طائرة انتونوف AN-132D التي تم تصنيعها بشراكة أوكرانية وبمشاركة مهندسين سعوديين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على صفحتها بتويتر: "إن تصنيع الطائرة يأتي ضمن مبادرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية السعودية 2030،" لافتة إلى أن "حقوق الملكية الفكرية هي سعودية بنسبة 50 في المائة."

وبينت الوزارة أن الطائرة تتمتع بمميزات "خفة الوزن وقادرة على التحليق بارتفاع 28 ألف قدم بحمولة 9.2 طن وقادرة على قطع مسافة 4500 كيلومترا،" لافتا إلى أن السرعة القصوى تصل إلى "550 كيلومترا بالساعة."

أما عن طبيعة المهام التي يمكن لطائرة أنتونوف AN-132D القيام بها فتتمثل بـ"نقل المواد والعتاد والاستطلاع الجوي والبحري ونقل الركاب والجنود والقفز المظلي وعمليات الإخلاء الطبي بالإضافة إلى قدرتها على الإقلاع والهبوط من وعلى مدارج غير معبدة."