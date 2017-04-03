دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شبّه الإعلامي المصري، وائل الأبراشي، إلغاء حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بفيلم مصري يحمل اسم "إسماعيلية رايح جاي،" وذلك في إشارة إلى صدور العديد من الأحكام ذهابا وإيابا حول تبعيتهما بين مصر والسعودية.

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه الأبراشي على قناة دريم، حيث قال: "هناك بلبلة قانونية متعلقة بذلك، الحكم (إلغاء مصرية الجزيرتين) هو بمثابة التأكيد على الاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية بسعودية الجزيرتين.."

ويذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أعادت الأحد فتح ملف جزيرتي تيران وصنافير على مصراعيه بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا، بمصرية الجزيرتين واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية التي تقضي بتسليمهما إلى السعودية، في أحدث تطور على صعيد الملف الذي سبب الكثير من الجدل والتجاذب الدبلوماسي بين البلدين.