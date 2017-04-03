0:47

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في البيت الأبيض وأخبره بأنه نال إعجابه أكثر من اللقاء الذي جمعهما خلال الحملة الانتخابية لترامب بسباق الرئاسة الأمريكية 2016.