واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— امتدح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قائلا إنه قام "بعمل رائع في ظرف صعب،" وذلك خلال استقباله للسيسي الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال ترامب: "إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم السيسي.. من الرائع التواجد مع رئيس مصر، وسأقول لكم أمرا، هو أن الرئيس السيسي كان شخصا مقربا مني منذ أول مرة التقيت به، قابلته خلال الحملة الانتخابية."

وتابع ترامب قائلا: "نحن نتفق على العديد من الأمور، وأريد توضيح أمر إن كان هناك لبس فيه، وهو أننا وراء الرئيس السيسي الذي قام بعمل رائع في ظرف صعب."

من جهته قال السيسي: "منذ آخر لقاء لنا في سبتمبر، لدي تقدير واعجاب كبير بشخصيتك الفريدة، وخصوصا في الوقت الذي تقف فيه بقوة في ملف مكافحة الإرهاب، لمحاربة هذه الأيدولوجية الشريرة التي تحصد أرواح الأبرياء وتدمر المجتمعات والأمم."