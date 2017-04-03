دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الدفاع السعودية، عبر حساب "درع الوطن" الرسمي على موقع "تويتر" مجموعة من الانفوجرافيك تستعرض فيه "ما قامت به المليشيات الحوثية ضد اليمن".

ويُذكر أن المملكة العربية السعودية ترأس التحالف العربي لدعم شرعية الرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبدربه منصور هادي، ضد المليشيات الحوثية.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو قصير تعرض فيه قدرات منظومة دفاع متطورة للتحالف في اليمن: