أنقرة، تركيا (CNN)— عبّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رفضه للهجمات الكيماوية ضد المدنيين، في مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء.

بوتين وأردوغان.. الخلافات لا تمنع تحسن العلاقات 1:59

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية على لسان أردوغان قوله: "إن مثل هذه الهجمات من شأنها تقويض كافة الجهود المبذولة في إطار عملية أستانا لترسيخ وقف إطلاق النار بسوريا. حسبما أوردت مصادر في الرئاسة التركية."

ويشار إلى أن تصريحات أردوغان تأتي بعد سقوط عشرات القتلى، بينهم ما لا يقل عن 10 أطفال، وأكثر من 200 جريح، الثلاثاء، في مدينة خان شيخون شمال محافظة إدلب، نتيجة الاختناق بسبب التعرض لغاز غير معروف أو مادة كيماوية، حسبما أفادت جماعات من الناشطين.