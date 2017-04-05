أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مصادر أمريكية مطلعة، لـCNN، إن وزارة الأمن الداخلي تستهدف رحلات الطيران القادمة من دول الشرق الأوسط، التي وضعتها على قائمة حظر الإلكترونيات، بمزيد من الفحص والتفتيش للحقائب بمجرد وصولها إلى المطارات الأمريكية.

وقال مصدر مسؤول إن الإجراءات الأمنية الإضافية تحدث خلف الستار ولم يتم الإعلان عنها في قرار حظر الإلكترونيات. وأضاف المصدر أن إدارة أمن النقل تفحص حقائب الركاب في مخزن أمتعة الطائرات القادمة من الشرق الأوسط بالأجهزة والكلاب القادرة على كشف المتفجرات.

وقبل تطبيق هذا الإجراء كان بإمكان الركاب الحصول على حقائبهم بعد مغادرتهم للطائرة مباشرة دون إجراء أي فحص، أما بعد تطبيقه فإنهم يحصلون على الحقائب بعد فحصها في المطارات الأمريكية عقب الهبوط. وقال ديفيد لابان المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن "كيفية ومكان إجراء الفحص تختلف من مطار لآخر بحسب قدرات المطار". وأضاف أن "هذه الإجراءات لا تعبر عن الشك أو الثقة في المطارات التي تأتي منها رحلات للولايات المتحدة ولكنها للتعامل مع بيئة التهديدات وتقييمنا للمخاطر".

وتطبق السلطات الأمريكية هذه الإجراءات الإضافية على الرحلات القادمة من 10 مطارات في 8 دول إسلامية بالشرق الأوسط هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت وقطر والأردن وتركيا والمغرب. ويجري تطبيق هذه الإجراءات في 14 مطارا بالولايات المتحدة منها مطارات العاصمة واشنطن ونيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وأتلانتا وشيكاغو.