دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، في قصر اليمامة بالرياض، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تناولت تعزيز أوجه التعاون بين البلدين.

وفي بداية الجلسة، منح الملك سلمان رئيسة وزراء بريطانيا وشاح الملك عبدالعزيز، وجرى استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأفاد المكتب الإعلامي العربي لوزارة الخارجية البريطانية بأن المحادثات بين تيريزا ماي والملك سلمان تناولت مجموعة واسعة من القضايا، بما فيها الأمن وتعزيز العلاقات بين الشركات السعودية والبريطانية، كما تناولت المحادثات التعاون لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن.

ونقل بيان المكتب الإعلامي عن رئيسة الوزراء البريطانية قولها إن "العلاقات الأمنية بين البلدين قد ساهمت في إنقاذ الكثير من الأرواح في المملكة المتحدة".