واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- منذ نهاية فبراير الماضي وحتى بداية أبريل، شنت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الغارات الجوية على اليمن بدرجة أكبر إجمالي عدد الغارات التي تم شنها على مدار أي عام مضى.

وقال جيف دايفيس المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في تقرير، إن عدد الغارات التي شنتها الولايات المتحدة على اليمن خلال هذه الفترة التي تبلغ حوالي شهر وصل إلى 70 غارة.

وأظهرت تقديرات "Long Wall Journal"، وهي مؤسسة للدفاع عن الديمقراطيات، أن إجمالي عدد الغارات التي شنتها الولايات المتحدة على مدار أي عام مضى لم تتجاوز 40 غارة، كما أظهرت أرقام مكتب الصحافة الاستقصائية عددا مشابها بالنسبة للضربات التي نفذتها طائرات بدون طيار.

ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنتاغون مزيدا من الاستقلالية في تنفيذ مهمات في اليمن، وتدرس إدارة ترامب خطة لزيادة التدخل الأمريكي في اليمن. وجاءت الغارات خلال شهر مارس الذي يسجل ذكرى مرور عامين على الحرب الأهلية في اليمن ومرور أكثر من شهر على استلام ترامب للسلطة.