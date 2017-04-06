دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي إن المملكة تنظر لليمن على أنه العمق الاستراتيجي للأمة العربية، قائلاً لكبار مشايخ القبائل اليمنية: "نحن معكم في كل خطوة إلى آخر يوم في حياتنا."

وأعرب محمد بن سلمان، بحسب ما جاء في الفيديو الذي نشره بدر العساكر، مدير مكتبه الخاص، عن التزام المملكة بالوقوف إلى جانب اليمن ودعم الشرعية فيها، مشيرا الى أن "أكبر خطأ قام به العدو (في إشارة إلى الحوثيين) أنه يحاول المس في عمق وصلب العرب"، مضيفا أن الوضع في المنطقة انقلب تماما خلال عام ونصف.

سمو #ولي_ولي_العهد خلال لقاءه مشايخ القبائل اليمنية:أكبر خطأ قام به العدو أنه يحاول المس في عمق وصلب العرب#محمد_بن_سلمان_مع_مشائخ_اليمن pic.twitter.com/IEOUHhdCBd — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) April 5, 2017

وأاضف "أننا نعلم أن رجال اليمن ليسوا بحاجة للمساعدة من أحد وأنهم اذا استنفروا سيقضون على العدو ولن يقفوا إلا في عقر داره، لكننا لا نستطيع في السعودية أو الدول العربية الأخرى أن نرى استنفار الرجل اليمني الا ونقف بجانبه سواء في الخير أو الشر"، على حد تعبيره.