دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف حلفاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الضربة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري في حمص بأنها "عدوان تجاوز كل الخطوط الحمراء، متوعدين بـ"الرد بقوة على أي عدوان من قبل أي كان".

ونشر التلفزيون الرسمي السوري ووكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية ووكالة أنباء "سبوتنيك" الرسمية الروسية وقناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، بيانا، قالوا إنه صادر عن "قيادة غرفة العمليات المشتركة (روسيا وإيران والقوات الرديفة)".

وذكر البيان أن "العدوان الأمريكي على سوريا هو تجاوز خطير واعتداء سافر على سيادة الشعب والدولة السورية وهو مدان، وهو يثبت مجدداً خطأ الحسابات والخيارات الأمريكية". وأضاف أن "أمريكا المتغطرسة لم تنتظر إذناً من أحد ولم تحترم الدول المنضوية تحت قبة الأمم المتحدة، وقبل أن تصدر نتائج التحقيق في قضية خان شيخون قامت بمهاجمة سوريا وأعلنت بكل وقاحة عن ذلك الهجوم".

وتابع حلفاء الأسد: "لسنا غافلون عما تسعى أمريكا لتحقيقه في شمال سوريا وشمال غرب العراق، ويجب أن يعلموا أننا نرصد كل خطواتهم وتحركاتهم ونتابعهم بدقة، وأن محاولتهم السيطرة على تلك البقعة الجغرافية، تجعلهم قوات غير شرعية لاحتلال أراض سورية ذات سيادة".

واعتبر حلفاء الأسد أن "ما قامت به أمريكا من عدوان على سوريا هو تجاوز للخطوط الحمراء". وأكد البيان أنه "من الآن وصاعداً سنرد بقوة على أي عدوان وأي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل أي كان وأمريكا تعلم قدراتنا على الرد جيدا".

وأضاف البيان: "روسيا وإيران لن تسمحا لأمريكا أن تهمين على العالم وتفرض نظام القطب الواحد عبر استمرار العدوان المباشر ضد سوريا عن طريق خرق القوانين الدولية والعمل خارج إطار الامم المتحدة، وستقفان في وجه أمريكا بكل قوة ولو بلغ ما بلغ". وتابع: "ردا على هذا العدوان المجرم، نحن كحلفاء سوريا سنزيد من دعمنا للجيش العربي السوري والشعب السوري الشقيق بمختلف الطرق".