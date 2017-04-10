الرباط (CNN)— استقبل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي المدعوم من مجلس النواب، مؤكدًا له "تقديره للدور الذي يلعبه الجيش الوطني الليبي، والتزام دولة الامارات بدعم واستقرار ليبيا".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، فقد أعرب محمد بن زايد، الذي يشغر كذلك منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تقديره لخليفة حفتر في "محاربة الإرهاب وتنظيماته التي سعت الى استغلال الظروف السياسية للانتشار في ليبيا"، متحدثا عن أن هذه الجهود "ساهمت بشكل أساسي في تقليص هذا الخطر وخلق البيئة السياسية المطلوبة للوصول الى حل يشمل كافة الليبيين في ظل دولة موحدة".

واستعرض اللقاء "بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها، ومجالات التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك بين البلدين في محاربة التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية والجهود المبذولة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال الأمير الإماراتي إن بلاده ملتزمة بدعم استقرار ليبيا انطلاقا من "انتمائها العربي والإسلامي وإدراكها أن استقرار دول المنطقة مترابط ومتصل"، مضيفا أن الإمارات ستبذل كل جهودها لأجل "توحيد كلمة الليبين، ودعم جهودهم في مكافحة التطرّف والارهاب الآفة التي تواجه المنطقة بأسرها".

وتشهد ليبيا انقساما كبيرا بين ثلاثة جهات أساسية: حكومة في الشرق يدعمها مجلس النواب وجيش خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من طرف الأمم المتحدة، وحكومة تسمى بـ"الإنقاذ" لا تزال تسيطر على بعض المناطق في طرابلس.