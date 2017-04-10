دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، السفير الإيراني لدى المملكة، احتجاجاً على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بحق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، السبت.

وجاء في بيان الخارجية الأردنية: "استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم، السفير الإيراني لدى المملكة وأبلغته احتجاجاً شديد اللهجة على التصريحات المرفوضة والمدانة للنطاق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بحق المملكة وقيادتها."

وأضاف البيان أن تصريحات طهران "تعكس محاولة فاشلة لتشويه الدور المحوري، الذي تقوم به المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين ومحاربة الإرهاب وضلاليته، والتصدي لمحاولة بث الفتنة ورفض المتاجرة بالقضايا العربية وبمعاناة الشعوب العربية."

وأكدت عمّان على "ضرورة التزام إيران بعلاقة حسن الجوار مع الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها واحترام المواثيق والأعراف الدولية في تصرفاتها وتوجهاتها إزاء الدول العربية."

التصريحات الإيرانية تعكس محاولة فاشلة لتشويه دور المملكة المحوري. #الخارجية_الأردنية pic.twitter.com/m5iGMFIFWr — Foreign Ministry-HKJ (@ForeignMinistry) April 9, 2017

وكان قاسمي قد قال إن الملك عبدالله، ارتكب خطأ استراتيجياً وأساسياً في تعريف الإرهاب، وذلك في رد على مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وجه فيها العاهل الأردني انتقادات لإيران واضعاً طهران في كفة "داعش" ذاتها.

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