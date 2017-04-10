دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن التوتر بين مصر والسودان يزداد سوءاً، إذ بعد نزاعات حول منطقتي حلايب وشلاتين، واتهام مصر للسودان بإيواء الإخوان المسلمين، والانتقادات التي وجهها الإعلام المصري للسودان، في أعقاب زيارة والدة أمير قطر، الشيخة موزا بنت ناصر، لأهرامات البجراوية، ردت القيادة السودانية بفرض تأشيرة دخول على الرجال المصريين.