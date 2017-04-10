دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن التوتر بين مصر والسودان يزداد سوءاً، إذ بعد نزاعات حول منطقتي حلايب وشلاتين، واتهام مصر للسودان بإيواء الإخوان المسلمين، والانتقادات التي وجهها الإعلام المصري للسودان، في أعقاب زيارة والدة أمير قطر، الشيخة موزا بنت ناصر، لأهرامات البجراوية، ردت القيادة السودانية بفرض تأشيرة دخول على الرجال المصريين.
توتر أم "عاصفة ترابية" أجلت زيارة شكري للسودان؟
"عاصفة ترابية" أجلت زيارة شكري للسودان؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و33 دقيقة.
1:57
هذا هو السبب المعلن لتأجيل زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى السودان.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.