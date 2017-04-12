دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلغاء احتفالات عيد القيامة، الأحد المقبل، وحصرها بصلوات القداس ليلة العيد، مع تخصيص يوم العيد لتلقي العزاء في ضحايا التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين الأحد الماضي.

وقال سكرتير المجمع المقدس للكنيسة المصرية الأنبا رافائيل إنه "نظرا للظروف الحاضرة ومشاركة مع المتألمين من أسر الشهداء والمصابين ومع حلول عيد القيامة المجيد سوف نكتفي بصلوات القداس ليلة العيد والاحتفال الطقسي في الكنائس والايبارشيات"، وأضاف الأنبا رافائيل: "نرحب بمن يشاركنا ويخصص يوم العيد لتلقي التعازي من أبناء السعب المصري"، وفقا لما نقله المتحدث باسم الكنيسة.

ووقع تفجيران، الأحد الماضي، أحدهما داخل كنيسة مارجرجس في طنطا والآخر أمام كنيسة مارمرقس في الإسكندرية، حيث كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس الصلوات، وأسفر التفجيران اللذان تبناهما تنظيم "داعش" إلى مقتل 45 شخصا، فيما قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.