دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، أن الانتحاري الذي نفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، الأحد الماضي، يدعى محمود حسن مبارك عبد الله ويبلغ من العمر 31 عاما، ونشرت الوزارة قائمة بأسماء أعضاء "بؤرة إرهابية" متهمة بتدبير وشن هجمات على مسيحيين، ورصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض عليهم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، أن الانتحاري الذي نفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، الأحد الماضي، يدعى محمود حسن مبارك عبد الله ويبلغ من العمر 31 عاما، ونشرت الوزارة قائمة بأسماء أعضاء "بؤرة إرهابية" متهمة بتدبير وشن هجمات على مسيحيين، ورصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض عليهم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه "في إطار إطار جهود ملاحقة العناصر المتورطة في ارتكاب حادثي تفجير كنيستي (المرقسية بالإسكندرية – مارجرجس بالغربية) فقد تم فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادثين، وجمع التحريات والمعلومات ذات الصلة، وتتبع خطوط سير العنصرين الانتحاريين منفذي الحادثين، وملاحقة العناصر الهاربة على ذمة بعض القضايا الإرهابية مؤخراً لفحص صلتها بالحادثين".

وأضاف البيان أنه "باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة، وفحص مقاطع الفيديو الخاصة بالحادثين ومضاهاة البصمة الوراثية لأشلاء الانتحاريين التي عُثر عليها بمسرح الحادثين مع البصمة الوراثية لأهلية العناصر الهاربة من التحركات السابقة والمشتبه فيهم.. أمكن التوصل لتحديد منفذ حادث التعدي على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وتبين أنه المدعو محمود حسن مبارك عبدالله (مواليد 28/9/1986 بقنا يقيم حي السلام بمنطقة فيصل بمحافظة السويس– عامل بإحدى شركات البترول) والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1040/2016 حصر أمن دولة".

وتابع البيان أنه "تبين ارتباطه بإحدى البؤر الإرهابية التي يتولى مسئوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم، زوج شقيقة الانتحاري منفذ العملية، الذي اضطلع بتكوين عدة خلايا عنقودية يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية الإرهابية، فضلاً عن قناعة بعضهم بالأسلوب الانتحاري لاستهداف مقومات الدولة ومنشآتها وأجهزتها الأمنية ودور العبادة المسيحية".

وأوضح البيان أنه "قد سبق لإحدى خلايا هذه البؤرة ارتكاب حادث تفجير الكنيسة البطرسية الأرثوذكسية بالعباسية بواسطة انتحاري ونجحت الجهود الأمنية في ضبط المتورطين بالحادث، بينما اضطلعت خلية أخرى بالهجوم على كمين النقب بالوادي الجديد واستشهاد عدد من أفراد الكمين وأمكن تحديد المتورطين وضبط بعضهم، ومصرع 2 منهم حال مقاومتهما أثناء عملية ضبطهما، كما تم توجيه ضربة أمنية مؤخراً لخلية ثالثة تابعة لذات البؤرة أسفرت عن مصرع 7 من أبرز كوادرها أثناء ملاحقتهم بنطاق الجبل الشرقي بمحافظة أسيوط الاثنين الماضي".

وأعلنت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن تواصل جهودها لتحديد انتحاري حادث كنيسة مارجرجس بالغربية وملاحقة باقي العناصر الهاربة لتلك "البؤرة الإرهابية"، ورصد الوزارة مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنية لمن يتقدم بمعلومات تساعد أجهزة الأمن في ضبط أي عنصر من الهاربين وهم: