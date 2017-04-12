(CNN)— أكد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، على أهمية حل الدولتين من بين ثلاثة حلول. كما أضاف أنه تحدث في نقاط استقلال الدولة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب.