محمود عباس: حل الدولتين أساسي.. ولن نقبل بغيره

محمود عباس: حل الدولتين أساسي ولن نقبل بغيره

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و56 دقيقة.
محمود عباسفلسطينإسرائيل
2:43

هذا ما قاله محمود عباس عن حل القضية الفلسطينية-الإسرائيلية ودور أمريكا بها.

(CNN)— أكد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، على أهمية حل الدولتين من بين ثلاثة حلول. كما أضاف أنه تحدث في نقاط استقلال الدولة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب. 

محمود عباسفلسطينإسرائيل