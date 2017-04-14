نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—بعد أن كان الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، أحد أبرز الأسماء بعالم الإعلام ليس المصري وحسب بل العالمي، اضطر إلى مغادرة البلاد، وفيما يلي يروي يوسف تجربته لشبكتنا.

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وأوضح يوسف في مقابلة مع CNN: "عندما كنت أقود في طريقي إلى المطار كنت أفكر أنه وقبل سنتين كنت أكبر اسم في هذا البلد والآن علي الهرب.. قمنا بشيء على الأقل والآن علي الفرار بحياتي."

وتابع يوسف قائلا: "أتذكر كيف عدت إلى منزلي وحضرت حقيبتان وضعت فيهما كل ما يمكنني حمله، ومررت بمنزل أبي في الطريق إلى المطار لأنني لم أكن قادرا على مكالمته عبر الهاتف فلم أكن أعلم إن كانوا يتنصتون على هواتفنا، وقلت له إنني مغادر الآن، أنا آسف، وأعتقد أنني سأراك لاحقا، ولم يكن لدي وقت لتوديع أخي."

وأضاف: "قررت المجيء هنا لأمريكا وأبدأ من الصفر، حيث اتحدث مع أناس مختلفين بلغة مختلفة، وأبدأ للمرة الثالثة حياة مهنية جديدة، الأمر مثير للاهتمام ولكنه مثير للخوف في بعض الأحيان، أعتقد هذه المخاوف يواجهها أي مواطن أمريكي حول هل يمكنني النجاح أم لا، والآن أخذ دروس للتقوية والتمثيل وأحيانا أقوم بدبلجة أصوت كرتونية وأتقدم أيضا لطلبات تمثيل وأرفض كأي شخص آخر."

ويشار إلى أن يوسف يعيش مع عائلته كمهاجر في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وله كتاب جديد يدعي "revolution for dummies" بالإضافة إلى وثائقي عن حياته في مصر.