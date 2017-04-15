دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر اللواء أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، عن عدم القبول بـ"أفكار رمادية" على حد تعبيره تجعل "الانقلابيين" جزءا من الحل في اليمن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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وتابع عسيري وفقا لتقرير الوكالة خلال ندوة بعنوان بمعهد العالم العربي في باريس: "التحالف العربي يسعى لحل سياسي شامل يرضي الجميع،" عادًا أن الحل في اليمن يجب أن يشمل تطبيق القرارات الدولية وإرادة اليمنيين.

وأضاف: "التحالف يهدف إلى المحافظة على كيان ووجود الدولة اليمنية فليس من مصلحة المنطقة أو العالم أن يتحول اليمن إلى دولة فاشلة من دون حكومة.. العمليات العسكرية في اليمن تتم بشكل حذر لحماية المدنيين في حين تقوم المليشيات الحوثية الانقلابية بوضع مراكز القيادة والسيطرة بين المدنيين."

ولفت المتحدث العسكري قائلا: "الاستعجال في تنفيذ الخطط العسكرية في اليمن قد يؤدي إلى خسائر في حين تؤدي سياسة حصار المليشيات إلى نتائج فعالة،" لافتا إلى أن الحكومة الشرعية في اليمن تعمل على تدريب الشباب على أعمال الأمن ومحاربة الإرهاب.