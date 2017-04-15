القاهرة، مصر (CNN)— أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكمها بالسجن المشدد بحق حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالقضية المعروفة باسم "فساد الداخلية،" وذلك بعد براءات نالها في قضايا أخرى على خلفية ثورة 25 يناير.

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وبين موقع التلفزيون المصري الرسمي أن "القضية هي الأخيرة المتهم فيها حبيب العادلى، بعد براءات صدرت له في قضايا كان متهما فيها ومحبوسا على ذمتها، وصدرت فيها أحكام بالبراءة، ومنها قضايا كسب غير مشروع والاشتراك في قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، وغسيل أموال واللوحات المعدنية."

وأضاف التقرير أن "قائمة الاتهام بقضية فساد الداخلية، ضمت 12 موظفاً بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011."