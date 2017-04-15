كاميرا CNN داخل قاعدة جوية قرب معقل داعش بسوريا

CNN داخل قاعدة جوية قرب معقل داعش بسوريا

الشرق الأوسط
آخر تحديث السبت, 15 ابريل/نيسان 2017; 10:49 (GMT +0400).
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القاعدة الجوية تقع قرب مطار الطبقة في شمال سوريا، وعلى مقربة من مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش.

(CNN)--قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على مطار الطبقة العسكري من داعش نهاية شهر مارس/ آذار الماضي