أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سقط عشرات القتلى والمصابين، السبت، إثر تفجير سيارة مفخخة استهدف منطقة تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة، الشيعيتين، في منطقة الراشدين غرب حلب.

وأفادت قناة "الإخبارية" الرسمية السورية بسقوط 39 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين. فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن "إرهابيين فجروا سيارة مفخخة في منطقة تجمع الحافلات وسيارات الإسعاف التي تنقل 5 آلاف مواطن من أهالي كفريا والفوعة مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء".

وكان أهالي كفريا والفوعة في طريقهم إلى الانتقال للمناطق التي يسيطر عليها النظام السوري في حلب، ضمن صفقة تبادل تسمح بخروج مسلحي المعارضة وأسرهم من بلدتي مضايا والزبداني المحاصرتين من قبل قوات النظام السوري.