دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، ببراءة آية حجازي الناشطة المصرية التي تحمل الجنسية الأمريكية بعد 3 سنوات من احتجازها بتهمة "استغلال أطفال الشوارع في التظاهر غير السلمي"، فيما وجهت منظمة العفو الدولية التهنئة لآية حجازي على حكم البراءة.

وأصدر القاضي محمد مصطفى الفقي حكما ببراءة آية حجازي و7 أشخاص آخرين بينهم زوجها، وذلك بعد أقل من أسبوعين على استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي في البيت الأبيض في 3 أبريل/ نيسان الجاري.

وأثارت قضية آية حجازي توترا في العلاقات بين مصر وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اعتقالها في عام 2014 بتهمة "إيواء أطفال الشوارع بشقة في ميدان التحرير واستغلالهم في أعمال الشغب والتظاهر غير السلمي".

موقف إدارة ترامب من القضية

وقبيل اللقاء بين ترامب والسيسي، رد مسؤول بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي، على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان ترامب سيفتح ملف آية حجازي مع السيسي، بقوله: "نحن ندرك جيدا قضية آية حجازي، وأرفع المسؤولين في الإدارة يفهمون موقفها. حماية المواطنين الأمريكيين في مصر وحول العالم أحد أهم الأولويات للرئيس ترامب وإدارته. سوف نناقش هذا مع مصر بطريقة نعتقد أنها سوف تزيد من فرص حل قضيتها بطريقة مرضية".

وبسؤاله عما إذا كان حديثه يعني أن مناقشة قضية آية حجازي لن تكون مع السيسي مباشرة، قال المسؤول: "سوف نجد أفضل طريقة لمناقشة هذه القضية مع الحكومة المصرية لزيادة فرص حل قضيتها بشكل إيجابي".