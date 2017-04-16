دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قام وفد روسي برئاسة رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي بزيارة رسمية إلى السعودية، التقى فيها رئيس مجلس الشورى وتم بحث عدد من الموضوعات وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين المجلسين.

وبحسب ما ذكر حساب مجلس الشورى السعودي على تويتر، فقد عبرت رئيسة الشيوخ الروسي عن اعتزاز روسيا بعلاقاتها مع المملكة، وتطلعها لتعزيزها في مختلف المجالات.

بعد جلسة المباحثات مع رئيس مجلس #الشورى .. رئيسة الشيوخ الروسي : نعتز بعلاقاتنا مع المملكة ، ونتطلع لتعزيزها في مختلف المجالات. pic.twitter.com/LoCH8TXn3F — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) April 16, 2017

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية قد نقلت عن فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة "سوفيت فيديراتسيه" (الغرفة العليا للبرلمان الروسي أو مجلس الشيوخ الروسي) تأكيدها أن زيارة الوفد الروسي ترتدي أهمية خاصة، مشيرة الى أن المملكة شريك هام لروسيا في الشرق الأوسط، وهناك مصلحة في تطوير وتعميق التعاون بين البلدين.

وتابعت الوكالة نقلاً عن رئيسة الغرفة العليا قولها "أننا سوف ننبّه الشركاء السعوديين إلى ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي وحل النزاعات". وأقرت "بعدم تطابق مواقفنا تجاه القضايا كافة"، مشيرة إلى أن هذا يزيد من أهمية الحوار ويحثّ على اغتنام الفرصة للإدلاء بالرأي وتبادل الآراء.