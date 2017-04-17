دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد عضو البرلمان المصري الإعلامي مصطفى بكري، الاثنين، أن مصر ليس لها أي قوات برية خارج أراضيها، وذلك بعد تصريحات اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن أن مصر عرضت إرسال 40 ألف جندي لليمن.

وقال عسيري، في حوار مع قناة "العربية"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض على المملكة العربية السعودية وعلى التحالف أن تضع الحكومة المصرية قوات على الأرض ولكن منهجية العمل لم تكن بوضع قوات غير يمنية في الأراضي اليمنية". وأضاف: "اليوم الجيش المصري يشارك معنا في الجهد البحري والجهد الجوي، ولكن في ذلك الوقت كنا نتكلم عن رقم من 30 إلى 40 ألف جندي كقوة برية بالإضافة إلى القوات السعودية الموجودة على الحدود وغيرها من القوات التي ترغب في أن نتشارك في العمل البري".

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، علق بكري بقوله: "لقد سبق للرئيس السيسي أن نفي في 18 أبريل عام 2015 أمام طلاب الكلية الحربية صحة الشائعات التي تحدثت في هذا الوقت عن إرسال مصر قوات بريه مصرية للحرب في اليمن، وأكد أن الشعب المصري سيكون أول من يعلم بذلك رسميا إذا قررت مصر اتخاذ خطوة كهذه".

وأضاف بكري: "عندما أثير الموضوع مرة أخرى نفت رئاسة الجمهورية رسميا ما تناولته بعض وكالات الأنباء حول إرسال القاهرة قوات بريه إلى اليمن، وأكدت أن هذا الخبر عار عن الصحة وأن مشاركة مصر في قوات التحالف العربي تقتصر فقط على وحدات من قواتها البحرية والجوية".

وتابع بكري بالقول: "عندما يثار هذا الموضوع الآن كما ورد في حديث المتحدث العسكري السعودي فالواقع يكذب ذلك وأية أحاديث عن أقوال لا تجد طريقها على أرض الواقع لا تعتبر حقائق، إنني لا أعرف سببا لحديث المتحدث العسكري السعودي الذي أدلي به في مؤتمر صحفي أمس، ولكني على يقين بأن الواقع يقول إن مصر ليس لها أية قوات برية خارج حدودها وهذا هو المهم".

قوات التحالف العربي تقتصر فقط علي علي وحدات من قواتها البحريه والجويه ، وعندما يثار هذا الموضوع الان كما ورد في حديث المتحدث العسكري — مصطفى بكري (@BakryMP) April 17, 2017

السعودي فالواقع يكذب ذلك وآية احاديث عن أقوال لاتجد طريقها علي ارض الواقع لا تعتبر حقائق ، انني لأعرف سببا لحديث المتحدث العسكري السعودي — مصطفى بكري (@BakryMP) April 17, 2017

الذي أدلي به في مؤتمر صحفي أمس ، ولكني علي يقين بان الواقع يقول ان مصر ليس لها أية قوات بريه خارج حدودها وهذا هو المهم — مصطفى بكري (@BakryMP) April 17, 2017

جدير بالذكر أن عسيري لم يكن يتحدث في مؤتمر صحفي بل في مقابلة مع قناة "العربية"، كما أنها لم يتحدث عن وجود قوات برية مصرية على أرض اليمن بل عن عرض من الرئيس السيسي بإرسال قوات برية، وأكد عسيري أن مصر تشارك فقط في الجهد البحري والجوي.