دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، تركيا لإقرار التعديلات الدستورية التي تقضي بتحول نظام الحكم التركي من برلماني إلى رئاسي.

وجاء في بيان نشرته الجماعة عبر صفحة الناطق الإعلامي باسمها، طلعت فهمي، على فيسبوك: "هذا الإنجاز التاريخي يعد نجاحًا للدولة وللشعب التركي – مؤيدين ومعارضين - وخطوة متميزة على طريق احترام إرادة الشعوب، تقدم درسًا بليغًا في الممارسة الديمقراطية والاحتكام لصندوق الانتخابات، وتلقن أنصار الحكم الاستبدادي والانقلابات العسكرية درسًا في أخلاقيات ومبادئ حكم الشعوب" وفق تعبيره.

وأضاف بيان الجماعة التي لطالما حرصت في السنوات الأخيرة على ترويج ربط تطلعاتها السياسية بالنموذج التركي، أن النتائج تمثل "انتصارًا كبيرًا لحرص الشعب التركي على التعبير عن إرادته الحرة والمضي قدمًا في تحقيق تطلعاته وآماله. وتأمل الجماعة أن تفتح نتائج هذا الاستفتاء الأبواب أمام عهد جديد تنطلق فيه تركيا إلى آفاق النهضة الشاملة."

واختتم بيان الجماعة التي يقيم عدد كبير من قياداتها في تركيا، ما تسبب بتوتر كبير في العلاقات بين أنقرة والقاهرة: "حفظ الله تركيا من كل مكروه وسوء وحقق للشعب التركي نهضته المنشودة ورد عنه كيد المتربصين والكارهين، إنه سميع مجيب."

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، مساء الأحد، أن نتائج الاستفتاء أظهرت قبول التعديلات الدستورية، وأن عدد الأشخاص الذين صوتوا لصالح التعديلات بلغ 24.76 مليون وعدد الذين صوتوا ضدها 23.51 مليون، منوهاً إلى أن نتائج الفرز النهائية ستُعلن خلال 12 يوماً تقريباً، حسبما أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".