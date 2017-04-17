الرباط (CNN)— في زيارته للمغرب التي تتبعها العديد من المهتمين، بين مصدق ومشكك فيما يقوله، قال زغلول النجار، العضو المؤسس للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية، إن الكثير من الأمريكيين أسلموا لمجرد سماع تلاوة القرآن أو صوت الأذان، فيما اصطلح عليه النجار بـ"الإعجاز التأثيري".

حديث النجار يندرج ضمن محاضرة ألقاها بكلية الشريعة بمدينة فاس، إبّان حضوره في المؤتمر العالمي الرابع للباحثين في القرآن الكريم وعلومه الذي نظمته مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، نهاية الأسبوع الماضي، إذ تحدث عن وجود جملة من أنواع الإعجاز في القرآن.

ومن هذه الأنواع، هناك الإعجاز التعبدي، يقول النجار، مضيفا: "عندما كنت أروي للأوروبيين والأمريكيين الوضوء، تبين أنهم لم يعرفوا سابقا هذه الطهارة، فقالوا لي: أنتم أطهار بمبالغة (أي أكثر من المستوى المعروف)"، كما تحدث النجار في هذا الباب عن أن دستور الأخلاق في القرآن أرقى من بقية الدساتير من هذا النوع عبر العالم.

وفي هذه عن الإعجاز العلمي، قال النجار إن القرآن يتضمن 1600 آية تتحدث عن الكون ومكوّناته وظواهره، وإن هذه الآيات لا يمكن أن تفهم فهما كاملا، ويجب أن يتم تفسيرها على ضوء الضوابط العلمية، متحدثا عن أن القرآن الكريم وصل إلى حقائق لم يصل إليها الإنسان لوحده في زمن لم تتوفر فيه وسائل الكشف العلمي.

وتابع النجار في محاضرة شهدت حضورا كبيرا إن عددا من كبار العلماء أسلموا بحديث نبوي واحد أو آية قرنية، معطيا مثال أستاذ بريطاني اسمه أرثر أليسون، من أبرز علماء الهندسة الإلكترونية، أسلم بفضل آية "الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون "، إذ أجابت له على سؤال: هل الإنسان يملك روحا أم لا؟، يقول النجار.

كما تحدث النجار عمّا أسماه بـ"الإعجاز الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن الإسلام وضع ضوابط في التعاملات المالية منها الزكاة، وأن كبار العلماء في الغرب أنطقهم الله بأن سبب الأزمة الاقتصادية هو الربا، مضيفًا أن خبيرة اقتصادية إيطالية (لم يعط اسمها) قالت إن النظام الاشتراكي صفر والرأسمالي يُحتضر ولم يبق سوى النظام الإسلامي.

شاهد المحاضرة كاملة: