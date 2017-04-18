دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في إحدى تدريبات الجيش الأردني بالذخيرة الحية.
ونشر الديوان الملكي الأردني على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للملك وهو يقود مجموعات قتالية أثناء اقتحامها عدداً من المخابئ المحصنة، ولم يذكر الديوان موقع التدريب أو تاريخه.
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ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.