دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في إحدى تدريبات الجيش الأردني بالذخيرة الحية.

ونشر الديوان الملكي الأردني على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للملك وهو يقود مجموعات قتالية أثناء اقتحامها عدداً من المخابئ المحصنة، ولم يذكر الديوان موقع التدريب أو تاريخه.