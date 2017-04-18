شاهد.. ملك الأردن يشارك في تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

شاهد.. ملك الأردن يطلق النار بالزي العسكري

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و54 دقيقة.
الأردنالجيش الأردنيالملك عبدالله الثانيتدريبات عسكريةوسائل التواصل الاجتماعي
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ملك الأردن يشارك في تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في إحدى تدريبات الجيش الأردني بالذخيرة الحية.

ونشر الديوان الملكي الأردني على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للملك وهو يقود مجموعات قتالية أثناء اقتحامها عدداً من المخابئ المحصنة، ولم يذكر الديوان موقع التدريب أو تاريخه.

الأردنالجيش الأردنيالملك عبدالله الثانيتدريبات عسكريةوسائل التواصل الاجتماعي
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