باسم يوسف يروي لـCNN كيف بدأ من "الصفر" في أمريكا

باسم يوسف يروي بدايته الجديدة في أمريكا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
باسم يوسفالجيش المصريمصرمحمد مرسيعبدالفتاح السيسي
3:18

أثناء تقديمه برنامجاً كوميدياً مصرياً، سخر من الطبقة الحاكمة، إلى أن اضطر إلى مغادرة بلده.

باسم يوسفالجيش المصريمصرمحمد مرسيعبدالفتاح السيسيأمريكادونالد ترامب