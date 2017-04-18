باسم يوسف يروي لـCNN كيف بدأ من "الصفر" في أمريكا
باسم يوسف يروي بدايته الجديدة في أمريكا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
3:18
أثناء تقديمه برنامجاً كوميدياً مصرياً، سخر من الطبقة الحاكمة، إلى أن اضطر إلى مغادرة بلده.
أثناء تقديمه برنامجاً كوميدياً مصرياً، سخر من الطبقة الحاكمة، إلى أن اضطر إلى مغادرة بلده.
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